Yunanistan Dışişleri Bakanı Filistin Başbakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yerapetritis'in Mustafa'yı telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Dışişleri Bakanı, Filistin Yönetimi kurumlarının güçlendirilmesi çabalarına övgüde bulundu ve Filistin Yönetimi'ne hizmet ve teknoloji bilgisi sağlamaya hazır olduğunu kaydetti." ifadesi yer aldı.

Görüşmede her iki tarafın da bölgede bir an evvel sürdürülebilir barışın sağlanması ve düşmanca tavırların son bulmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldığı belirtildi.