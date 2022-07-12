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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Odessa'yı ziyaret etti

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Odessa'yı ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret ederek, Yunan asıllı Ukraynalılar ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret ederek, Yunan asıllı Ukraynalılar ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Dendias'ın Odessa'daki Yunan diasporası ile buluştuğu belirtilerek "Dendias, kendileriyle, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Yunan diasporasının karşılaştığı zorlukları paylaştı." ifadesine yer verildi.

Dendias ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Odessa tarihi merkezinin UNESCO Dünya Kültür Mirası'na dahil olması için Yunanistan'ın iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da yaklaşık 90 bin Yunan asıllı yaşıyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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