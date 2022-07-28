Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti - Haberler

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) ziyaret etti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) ziyaret etti.

Rum basınında yer alan habere göre, Dendias, ziyareti kapsamında ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelirken, daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile görüştü.

Dendias, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan dış politikasının en büyük önceliğinin Kıbrıs meselesinin çözümü olduğunu iddia etti.

Kıbrıs meselesine, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Avrupa müktesebatına dayalı, işlevsel bir çözüm yönündeki tam desteklerinin değişmediğini belirten Dendias, bulunacak çözümün siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli ve iki toplumlu federasyon olduğunu savundu.

Kasulidis ise Yunanistan ile tüm konularda en üst düzeyde koordinasyon içinde olduklarını ve istişare ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Kıbrıs Güncel Haberler

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