Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde törene katıldı Güncel Haberler Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene iştirak etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene iştirak etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul'a ziyarette bulundu. Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katıldı. Törenin ardından Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Başpiskoposu Georgios da törene iştirak etti. Bu arada, Dendias'ın İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Fenerbahçe Güncel Haberler

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