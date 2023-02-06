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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias deprem nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyeleri iletti

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias deprem nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyeleri iletti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye dileklerini iletti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye dileklerini iletti.

Dendias, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu ile temasa geçtiğini belirterek " Yunanistan'ın, hasar müdahalesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek konusunda hazır olduğunu söyledim." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de deprem nedeniyle Yunanistan'ın tüm gücüyle Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Miçotakis, telekonferansla çeşitli bakanlıklarla düzenlediği toplantıdan önce yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ülke olarak tüm imkanların Türkiye'ye sunulması gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'ın deprem konusunda tecrübeli olduğunu ifade eden Miçotakis, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı ekiplerin gönderileceğini anımsattı. Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye'ye destek teklifinde bulunan ilk ülke olduğunu da iddia etti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birlikte yola çıkacağı kaydedilmişti.

Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde Yunanistan Türkiye'ye, yine 1999'da Yunanistan'da meydana gelen Atina depreminde de Türkiye Yunanistan'a yardım göndermişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Türkiye Güncel Haberler

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