Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Varviçyotis, 'Predator'un Sudan'a ihraç edildiğini kabul etti

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, casus yazılım programı "Predator"un Sudan'a ihraç edilip edilmediği tartışmalarına ilişkin, "Basında çıkan haberlerden Sudan'a ihracat yapıldığı görülüyor." dedi.

Varviçyotis, katıldığı bir radyo programında, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın, Yunan hükümetinin casus yazılım programı "Predator"u Sudan'a ihraç edip etmediği sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

"Predator"un Yunan basınında çıkan haberlerden Sudan'a ihracatının yapıldığının görüldüğünü belirten Varviçyotis, "İç savaş bundan kaynaklanmadı. SYRIZA var olmayan sorunlar yaratmaya çalışıyor." diye konuştu.

Eski Dışişleri Bakanı ve SYRIZA Milletvekili Georgios Katrugalos ise Varviçyotis'in bu açıklaması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Predator'ün gönderildiğini ve ülkenin dolaylı yoldan çatışmalara katılımını doğruluyor." ifadelerini kullandı.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Miçotakis hükümeti dolaylı da olsa ülkemizi iç savaşa ve dökülen kana dahil etti mi?" sorusu yöneltilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.