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YUNANİSTAN, DEPREM BÖLGESİNE 48 ARAÇLIK YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

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YUNANİSTAN'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından afetzedeler için toplanan yardım malzemeleri 48 araçtan oluşan konvoyla Türkiye'ye getirildi.

YUNANİSTAN'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından afetzedeler için toplanan yardım malzemeleri 48 araçtan oluşan konvoyla Türkiye'ye getirildi. Yardımlar, Tekirdağ'da AFAD depolarına indirildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem 11 ili etkiledi. Büyük depremlerin ardından afet bölgesinde ihtiyaçları karşılamak için yardımlar sürüyor. Komşu ülke Yunanistan'da toplanan tıbbi gereçler, battaniye ve ısınma malzemelerinden oluşan 48 araçlık konvoy Atina'dan yola çıkarıldı. İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan konvoydaki yardım malzemeleri Tekirdağ'a getirilerek AFAD, depolarına indirildi.

Atina Sivil Savunma Bölge Müdürü Kokkalias Vasilis, Türk milletine yardım için geldiklerini belirterek, "Bu büyük depremden dolayı bu bizim görevimiz tabi ki gelmek. Buraya 20 saatlik bir yoldan geliyoruz. Devamlı da yardımlar gelmeye devam edecektir. Araçlarımızda battaniye ve ısınmayla ilgili malzemelerin yanı sıra 5 araçta da tıbbi gereçler bulunuyor" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Yunanistan Tekirdağ Türkiye Güncel Haberler

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