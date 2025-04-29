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Yunanistan Deniz Kuvvetlerinde Eğitim Sırasında Subay Hayatını Kaybetti

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinde Eğitim Sırasında Subay Hayatını Kaybetti
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Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nde bir subay, Denizaltı Afet Yönetimi eğitimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan acil müdahaleye rağmen, subay Attiko Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinde görevli bir subayın eğitim sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Denizaltı Afet Yönetimi eğitimi sırasında fenalaşan bir subaya olay yerinde acil müdahalede bulunuldu.

Attiko Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Kuvvetleri mensubu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri hayatını kaybeden subayın ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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