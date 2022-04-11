Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi - Haberler

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Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi

Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir insani yardım paketi daha gönderdiği bildirildi.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir insani yardım paketi daha gönderdiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yardımın Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Attiki Eyalet Başkanlığı, Yunan Kızılhaç Kurumu ve Dünya Doktorları Derneğinin desteğiyle gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Odessa'daki Yunanistan Başkonsolosu Dimitri Dohtsi'nin teslim aldığı yardımın, gıda, sağlık malzemesi ve ilaç gibi malzemeler içerdiği ifade edildi.

Yunan Kızılhaç Kurumunun insani yardım misyonunun ise 12 Nisan'da Atina'dan yola çıkarak Odessa'ya gideceği ifade edilen açıklamada, gıda, su, dezenfektan ve üç jeneratörün de dahil olduğu 50 tonluk insani yardım malzemesinin Ukrayna'daki savaş mağdurlarına ulaştırılacağı kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Ukrayna, Yunan, Güncel, Haberler

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