Ukrayna'ya Yunanistan'dan doğal gaz taşınmasını öngören hatta yatırımcılar ilgi göstermedi

Güncelleme:
Yunanistan'da yapılan Dikey Koridor ihalesine yatırımcılardan beklenen ilgi gelmedi. Sadece 48 megawatt saatlik kısım karşılık buldu. Yatırımcıların ilgisizliği, Ukrayna'daki düşük doğal gaz talebi ve ucuz gaz beklentisinden kaynaklanıyor.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden doğal gaz sağlanmasını öngören Dikey Koridor için dün yapılan ihaleye yatırımcılardan rağbet olmadığını yazdı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Kuzey Koridor hattı için dün yapılan ihaleye yatırımcıların ilgisinin yok denecek kadar az olduğu ifade edildi.

Haberde, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden şubat ayı için öngörülen 71,7 gigawatt saatlik kısım için dün yapılan ihalede sadece 48 megawatt saatlik kısmın yatırımcıda karşılık bulduğu belirtildi.

İlgi gören tek rotanın Ravithoussa veya Dedeağaç sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinden doğal gazın Bulgaristan, Romanya, Moldova aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılmasına ilişkin olduğu aktarılan haberde, onda da ilginin beklenen düzeyin çok altında gerçekleştiğine değinildi.

Haberde yatırımcıların ilgisinin azlığının nedeni olarak, Ukrayna'daki doğal gaz talebinin düşmesi ve Ukrayna'nın ucuz doğal gaz beklentisi olduğu savunuldu.

Dikey koridor için daha önce yapılan ihalelere de ilgi olmadığı belirtilen haberde, ilgili ülkelerin vergi indirimine gitmesine rağmen Yunanistan üzerinden Ukrayna'ya giden dikey koridor maliyetinin, Ukrayna'ya, Polonya, Macaristan ve Slovakya üzerinden giden rotalardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
