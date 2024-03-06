Yunanistan'dan Türkiye'ye terör örgütü PKK üyelerinin sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geçerek eylem yapacakları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Eylem yapmak amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen terör örgütü PKK üyelerinin sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen örgüt üyelerinin illegal yollardan Yunanistan'a geçtikleri tespit edildi.
Yunanistan'dan da eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilecekleri belirlenen söz konusu terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.