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Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 39 kişi yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 39 kişi yakalandı

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ mensubu, 39 kişinin yakalandığını bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ mensubu, 39 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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