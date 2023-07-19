Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Hudut birliklerimiz tarafından yakalanan şahısların FETÖ üyesi oldukları belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.