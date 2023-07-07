Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Hudut birliklerimiz tarafından yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.

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