Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri FETÖ ve biri PKK/KCK'lı olmak üzere 2 teröristin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri FETÖ ve biri PKK/KCK'lı olmak üzere 2 teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.