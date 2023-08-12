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Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri FETÖ ve biri PKK/KCK'lı olmak üzere 2 teröristin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri FETÖ ve biri PKK/KCK'lı olmak üzere 2 teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Yunanistan Türkiye PKK Güncel Haberler

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