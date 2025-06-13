Yunanistan'dan İsrail'in İran'a Saldırısına Tepki

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak tüm tarafları itidala çağırdı ve uluslararası toplumun acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, tırmanıştan kaçınmaya ve mevcut tüm diplomatik ve diyalog kanallarını kullanmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum, bölgesel bir çatışmayı önlemek için acil önlemler almalıdır" açıklamasını yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan, Orta Doğu'daki endişe verici gelişmeleri yakından takip etmekte ve herhangi bir yeni tırmanışın bölgesel ve küresel istikrara ciddi bir tehdit oluşturabileceğini kabul etmektedir. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, tırmanıştan kaçınmaya ve mevcut tüm diplomatik ve diyalog kanallarını kullanmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum, bölgesel bir çatışmayı önlemek için acil önlemler almalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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