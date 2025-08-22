Yunanistan'dan İsrail'e Destek Çağrısına Tepki

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Merkez Komite üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Rania Svigu, Yunan hükümetine İsrail'e verilen "desteği" durdurma ve barış girişimlerinde aktif rol üstlenme çağrısı yaptı.

Svigu, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin işlediği suçların basit seyircisi olamaz. Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım, bombardımanlar ve abluka devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, soykırımı durdurmak ve iki devletli çözüm için müzakereleri yeniden başlatmak üzere derhal ve somut şekilde müdahil olması gerektiğini vurgulayan Svigu, ilk adımın İsrail'e yönelik yaptırımların uygulanması olduğunu belirtti.

Svigu ayrıca, SYRIZA'nın meclisteki diğer partilere Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için ortak çağrı yapma önerisi sunduğunu hatırlatarak, Yunanistan'ın 2015'te parlamentonun oy birliğiyle aldığı karara uygun olarak Filistin devletini tanıması gerektiğini ifade etti.