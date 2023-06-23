Yunanistan'dan gelen 37 FETÖ mensubu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yurda giriş yapmaya çalışan 37'si FETÖ mensubu 53 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yurda giriş yapmaya çalışan 37'si FETÖ mensubu 53 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel