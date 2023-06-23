Yunanistan'dan gelen 37 FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yurda giriş yapmaya çalışan 37'si FETÖ mensubu 53 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.