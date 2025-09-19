Haberler

Yunanistan'dan Gazze'ye İnsani Yardım Gönderen Filoya Katıldılar

Yunanistan'dan 'Küresel Sumud Filosu'na katılan altı tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Gönüllü ekip, ablukanın kırılması için yola çıktı.

Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan altı tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yolculuklarına devam ediyor.

Efimerida ton Syntakton gazetesinin haberine göre, tamamen gönüllülerden oluşan 46 kişilik ekip, İsrail'in uyguladığı ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

Haberde, Yunanistan'dan hareket eden "Oksigono", "Vangelis Pissias", "Pavlos Fyssas", "Ahed Tamimi", "Free Willy" ve "İlektra" isimli teknelerin Yunanistan'ın Milos Adası'na ulaştığı ve burada uluslararası filonun diğer unsurlarını beklemeye başladığı belirtildi.

Gazete, teknelerin, İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan uluslararası filoyla buluşmalarının ardından Akdeniz'de birlikte seyredeceklerini ve Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini yazdı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
