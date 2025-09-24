Haberler

Yunanistan'dan Gazze'ye Giden Filoya Drone Saldırısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu, arama-kurtarma sorumluluğu olan alanda insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradı. Saldırıda dronlar kullanılarak ses bombaları ve kimyasal maddeler atıldı, filonun kararlılıkla yola devam edeceği belirtildi.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliğinin, sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçları ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatılarak "Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır." çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi

"Türk milletinin sabrı taştı, sert bir karşılığın zamanı gelmiştir"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York sokaklarında 'İmamoğlu' kamyonu

Dünyanın gözünü çevirdiği şehrin sokaklarında "İmamoğlu" kamyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.