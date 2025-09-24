Yunanistan'dan Gazze'ye Giden Filoya Drone Saldırısı

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliğinin, sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçları ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatılarak "Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır." çağrısında bulunuldu.