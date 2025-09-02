Yunanistan'dan Gazze'ye Destek Gemisi Yola Çıkıyor

Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" inisiyatifi, Ege'deki Siros Adası'ndan 8 Eylül'de hareket edecek bir geminin Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılacağını duyurdu.

İnisiyatifin ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrailli yolcuları taşıyan kruvaziyer gemisine ülkede ilk tepkinin Siros Adası'nda gösterildiğini hatırlatıldı.

Açıklamada, "Siros'tan başlıyoruz zira bir direniş ve dayanışma dalgası burada doğdu ve tüm Yunanistan'a yayıldı. Ada sakinlerinin 'işbirliğine hayır' diye bağırdığı ve toplumların 'soykırım turizmine' karşı ayak direyebildiğini kanıtladığı bu adadan şimdi de bir halkın adalet mücadelesini yerel halklarla birleştiren bir yolculuk başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkının sesini yeniden gündeme taşımak ve Gazze ablukasını kırmak için yola çıktığı vurgulanan açıklamada, "Kahraman Filistin halkının gösterdiği azim ve direnişe dair dersin anlatılması için Siros'tan Gazze'ye doğru umut ve dayanışma taşıyan bir gemi gidecek." denildi.

Açıklamada, geminin, 31 Ağustos Pazar akşamı Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek için düzenlenen konserde Gazze halkı için toplanan temel ihtiyaç ve yardım malzemelerini Gazze'ye taşıyacağı aktarıldı.

İnisiyatifin paylaştığı programa göre, 7 Eylül'de Filistin halkına destek için büyük bir konser düzenlenecek, ardından 8 Eylül'de geminin Gazze'ye gitmek üzere demir alacağı saatte bir destek eylemi yapılacak.

Temmuz ayında Siros Adası'na gelen ve İsrailli yolcuları taşıyan "CROWN IRIS" isimli kruvaziyer, Filistin halkına destek olmak isteyenlerce protesto edilmişti. Limanda toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.

Benzer eylemler söz konusu geminin gittiği diğer limanlarda da düzenlenmişti.

Başkent Atina başta olmak üzere birçok turistik noktada, 10 Ağustos günü Filistin'e destek ve Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekmek amacıyla gösteriler düzenlenmişti. "Filistin için Eylem Günü" kapsamında, "March to Gaza" inisiyatifinin çağrısıyla ülke genelinde 105'ten fazla noktada eş zamanlı etkinlikler yapılmıştı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, Gazze'ye gitmeyi hedefliyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.