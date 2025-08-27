Yunanistan'dan Gazze'deki Gazeteciler İçin Güvenlik Talebi

Yunanistan'da Atina Günlük Gazetecileri Birliği (ESHEA), Gazze'deki basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması için Yunanistan'ın uluslararası inisiyatifleri desteklemesini istedi.

ESHEA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun (IFJ) verilerine göre, Gazze'de öldürülen basın çalışanı sayısının 200'den fazla olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçu cevapsız kalamaz. 25 Ağustos'ta 6 gazetecinin Nasır Hastanesi'nde ve Gazze'deki Han Yunus bölgesinde çifte saldırıda öldürülmesi tarif edilemez bir acı ve öfke yaratmaktadır. Öte yandan, bu durum sivillerin kanının dökülmesinin durdurulması ve meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası inisiyatiflerin benimsenmesini kaçınılmaz kılmaktadır."

ESHEA, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Yunan hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi olarak, IFJ'nin Gazeteciler ve Diğer Medya Çalışanlarının Güvenliği ve Bağımsızlığına Dair Uluslararası Sözleşmesi'ni desteklemesini istedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine 25 Ağustos'ta gün boyunca düzenlediği saldırılarda 6'sı gazeteci 59 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze ve Han Yunus kentlerinin yanı sıra, orta kesimdeki mülteci kamplarında ve kuzey bölgelerinde sivilleri, gazetecileri, sağlık personelini, evleri ve yardım bekleyenleri de hedef almıştı.