Yunanistan'dan Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Düzenlemeler

Yunanistan'ın düzensiz göçle mücadele için sığınmacılara verilen maddi imkanların kısıtlanmasına yönelik yasal düzenleme hazırlığı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, SKAI TV'ye verdiği röportajda, hükümetin ülkeye gelen düzensiz göçmenleri engellemek için yapmayı planladığı uygulamaları aktardı.

Plevris, Yunanistan'ın bundan sonra düzensiz göçe izin vermeyeceğini ve bu yönde mücadeleye başlayacağını belirterek, düzensiz göçe karşı caydırıcı önlemlerin alınacağını ifade etti.

Bu çerçevede Yunanistan'ın atacağı ilk adımın, ülkeye giren düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının 3 ay askıya alınması olduğunu söyleyen Plevris, bu kişiler için ilk etapta tutukluluğa benzeyen idari bir gözetim süreci başlatılacağını dile getirdi.

Plevris, hükümetin, düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin yola çıkmadan durdurulması için de mücadele edeceğini de anlattı.

Ülkedeki sığınmacılara verilen maddi yardımların da incelenmesi için talimat verdiğini vurgulayan Plevris, şöyle devam etti:

"Bundan sonra hükümet maddi yardımlarda ciddi bir azalmaya yönelik politika izleyecek. Göçmen kamplarında verilen yemek menüsünün de tekrar incelenmesini istedim. Şu an bu menüler otel menüsü gibi. Peksimetle, 3 çeşit yemek, (haftada) 4 kere et, 1 kere balık arasında bir yol yok mu? Göç Bakanlığı otel değil."

Plevris, iltica başvurusu reddedilmesine rağmen ülkede kalmaya devam edenler için cezai işlem uygulanacağına da işaret ederek, "5 yıl hapse giriyorsun, erteleme veya para cezasına dönüştürmeden. Sadece bir ihtimal var, o da geri gönderilmek üzere işbirliği yapmak." dedi.

İltica hakkı kazananların kira yardımının da durdurulmasından yana olduğunu söyleyen Plevris, tüm bu düzenlemelere ilişkin ilk yasa tasarısının bugün görüşülmek üzere meclise getirileceğini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, son haftalarda Libya'dan Yunanistan'a gelen düzensiz göçmen sayısındaki artışa dikkati çekerek, düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının incelenmesinin 3 ay erteleneceğini bildirmişti.