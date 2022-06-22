Yunanistan'dan AB üyeliği için Ukrayna'ya destek - Haberler

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Yunanistan'dan AB üyeliği için Ukrayna'ya destek

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'dan AB üyeliği için Ukrayna'ya destek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis Zelenskiy ile görüşmesinde, AB Komisyonunun, Ukrayna'ya resmi "aday ülke" statüsü verilmesi yönündeki teklifinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Miçotakis, görüşmede, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini bir kez daha Zelenskiy'e iletti.

Yunanistan, şubatta açıkladığı karar üzerine Ukrayna'ya hem askeri malzeme hem de insani yardım göndermişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 31 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Scholz, Yunanistan'ın Ukrayna'ya elindeki BMP-1 tipi zırhlı araçları gönderebileceğini belirtmişti.

Yunanistan'ın, karşılığında Almanya'dan "Marder" tipi zırhlı araç alma koşuluyla, elindeki BMP-1'leri Ukrayna'ya gönderme kararı ülkede muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği Yunanistan Ukrayna Güncel Haberler

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