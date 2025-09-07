Yunanistan'dan 1,6 Milyar Euro'luk Ekonomik Paket Açıklandı

ATİNA, 7 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geniş çaplı vergi indirimleri ile aileler ve genç işçilere yönelik yardımları içeren 1,6 milyar euro (1,88 milyar ABD doları) tutarında ekonomik paket açıkladı.

Miçotakis, cumartesi günü 89. Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı konuşmada, paketin demografik baskıları ve artan yaşam maliyetlerini hafifletip, kamu maliyesini istikrarlı tutmayı amaçladığını söyledi.

Paketteki adımlar arasında, tüm vergi mükellefleri için gelir vergisinde kalıcı olarak 2 puanlık indirim, yıllık geliri 20.000 euronun altında olan 25 yaş altındaki çalışanlar için sıfır vergi ve çocuklu haneler için önemli bir vergi indirimi yer alıyor. Dört veya daha fazla çocuğu olan aileler ise gelir vergisi ödemeyecek. Orta gelirli kişiler de vergi oranlarındaki indirimden yararlanacak. Emekliler ve üniformalı personel için ise maaş artışı yapılacak.

Miçotakis, paketin ekonomideki büyüme, vergi kaçakçılığına karşı uygulanan reformlar ve mali disiplin sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Bu arada, Selanik, Atina ve diğer kentlerde binlerce kişi protesto gösterileri düzenleyerek, paketin yetersiz olduğunu savundu. Protestocular, yolsuzluk skandalları ile hükümetin geçen yıl meydana gelen ölümcül tren kazasını ele alış biçimini eleştirdi.