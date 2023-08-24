Yunanistan'daki yangınlarda ölenlerin kimlik tespiti için özel telefon hattı kurulacak

Yunanistan'daki yangınlarda hayatını kaybeden, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişilerin kimlik tespiti için özel bir telefon hattı kurulacağı bildirildi.

Yunanistan'daki yangınlarda hayatını kaybeden, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişilerin kimlik tespiti için özel bir telefon hattı kurulacağı bildirildi.

Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı çalışacak "Afet Kurbanlarını Tespit Ekibi", Sivil Koruma Sekreterliği ve Dedeağaç İtfaiye Teşkilatı ile işbirliği yapacak.

Hayatını kaybedenlerin yakınları olduğunu düşünen kişiler 00302131386000 ve 00306944471742 numaralı telefonları arayarak veya dvi@astynomia.gr e-posta adresine yazarak bilgi alabilecek.

Yarından itibaren çalışmaya başlayacak telefon merkezinde İngilizce, Arapça, Peştuca, Türkçe ve Urduca hizmet verilecek.

Kayıp yakınlarından alınacak DNA örnekleri ile hayatını kaybedenlerin DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılacak.

Yangınlarda 20 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.