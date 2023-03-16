Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinist son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinist son yolculuğuna uğurlandı

Yunanistan'da 28 Şubat gecesi yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalbantis, Türkiye'nin Yunanistan'daki bir cezaevine nakledilmesine onay verdiği hükümlü babası Dimitrios Nalbantis'in de katıldığı törenle defnedildi.

Yunanistan'da 28 Şubat gecesi yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalbantis, Türkiye'nin Yunanistan'daki bir cezaevine nakledilmesine onay verdiği hükümlü babası Dimitrios Nalbantis'in de katıldığı törenle defnedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, 29 yaşındaki makinistin cenaze töreni Edessa'da yapıldı.

Türkiye'de hükümlü bulunan Nalbantis'in babası, Türkiye'nin Yunanistan'daki bir cezaevine nakline izin vermesiyle polis eşliğinde cenazeye katıldı.

Dimitrios Nalbantis'in, cezasının geri kalan kısmını Yunanistan'daki cezaevinde tamamlaması öngörülüyor.

Nalbantis'in Yunanistan'a naklini Adalet Bakanı Bozdağ onaylamıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasında ölen Nalbantis'in uyuşturucu suçundan Tekirdağ Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalbantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakledilmesini Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında onaylamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan 28 Şubat Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title