Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler Sintagma Meydanı'nda anıldı Güncel Haberler Yunanistan'ın Larisa kentine 26 kilometre mesafedeki Tempi bölgesinde bu hafta meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için ülke gençliği Sintagma Meydanı'nda toplandı. Yunanistan'ın Larisa kentine 26 kilometre mesafedeki Tempi bölgesinde bu hafta meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için ülke gençliği Sintagma Meydanı'nda toplandı. Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) üyeleri ve öğrenci grupları, başkent Atina'da parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanarak tren kazasında hayatını kaybedenleri andı. Kazada çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kaza kurbanları için mum yakıldı. Eylemciler, yere koydukları çantalarını bir araya getirerek sembolik olarak "unutmuyorum" yazdı. Öte yandan, demir yolları çalışanları da güvenlik sorunlarına yol açan altyapı eksikliklerine dikkati çekmek amacıyla perşembe başlattıkları grevi sürdürdü. Kaynak: AA / Güncel Parlamento Yunanistan Güncel Haberler

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