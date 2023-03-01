Yunanistan'daki tren kazasında çok sayıda can kaybı

Yunanistan'da bir yolcu treniyle yük treninin çarpıştığı kazada en az 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da bir yolcu treniyle yük treninin çarpıştığı kazada en az 36 kişi yaşamını yitirdi.Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında bir yolcu treniyle yük treni çarpıştı.

İtfaiye sözcüsü Vasilis Vatrakoyannis, Salı gecesi gerçekleşen kazada 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Sözcü, kazadan yaralı olarak kurtulan 85 kişiden 66'sının hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Başkent Atina'dan Selanik'e doğru giderken karşı yönden gelen yük treniyle çarpışan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu.

Kazanın ardından yaklaşık 250 yolcu, otobüslerle Selanik'e taşındı.

Merkezi Larisa olan Teselya bölgesinin valisi, SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, yolcu treninin ilk dört vagonunun çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığını ve yangın çıkan ilk iki vagonun "neredeyse tamamen tahrip olduğunu" belirtti.

Vali Konstantinos Agorastos, aynı ray üzerindeki trenlerin yüksek hızla giderken çarpıştığını belirterek "Makinistler, karşıdan tren geldiğini bilmiyordu" dedi.

Raydan çıkan vagonlar kaldırılarak kazazedelere ulaşılabilmesi için yürütülen çalışmalarda vinçler de kullanılıyor.

Yunan medyası tarafından ülke tarihinin "en kötü tren kazası" olarak tanımlanan kazanın nedeni henüz bilinmiyor.