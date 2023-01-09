Yunanistan'daki ilaç sıkıntısı ana muhalefetin ve eczacıların tepkisine yol açtı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, hükümeti ilaç krizini iyi yönetememekle eleştirirken, eczacılar ise hükümete bir yıldır bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, hükümeti ilaç krizini iyi yönetememekle eleştirirken, eczacılar ise hükümete bir yıldır bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Atiki Bölgesi Eczacılar Birliği Başkanı Konstandinos Lurandos ve diğer temsilcileri ile bir araya gelen Çipras, yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısına dikkat çekerek bir an evvel önlem alınması gerektiğini söyledi.

Çipras, ülke genelinde Kovid-19 vakaları ve virüslerden kaynaklanan hastalıkların artışı nedeniyle endişeli olduğunu belirterek, vatandaşların ilaçlara erişiminin "hayati bir mesele" olduğunu ifade etti.

İlaç piyasası ile ecza depolarındaki denetimler ve ilaç ihracatının yasaklanmasıyla ilaç tedariğinin güvence altına alınması gerektiğini dile getiren Çipras, hükümet için "Bir kez daha bir sorunun krize dönüşmesine müsaade ediyor." yorumunu yaptı.

Çipras, ilaç tedariğine ilişkin sorunların yaklaşık bir yıldır olduğunu belirterek, Yunanistan'da ucuz olan bazı ilaçların daha büyük bir kar payı ile Avrupa pazarına ihraç edilmesine hükümetin göz yumduğunu savundu.

Eczacılar da uyarılarının bir yıldır göz ardı edilmesinden şikayetçi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Lurandos ise yaşanan sıkıntının boyutlarına dikkat çekerek, "44 yıldır bu meslekteyim, daha önce böyle bir şey yaşamadım." diye konuştu.

Eczacıların ilaç sıkıntısına ilişkin uyarıları bir yılı aşkın bir zamandır yaptığını ifade eden Lurandos, Sağlık Bakanlığının bu uyarıları dikkate almadığını belirtti.

Lurandos, son bir yıldır bazı ilaçların ihracatının da iki katına çıktığını savundu.

Hükümet yeni tedbirler alınmasına karar vermişti

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve eczane temsilcilerinin 2 Ocak Pazartesi günü ilaç tedarik sıkıntılarını ele aldıkları bir toplantıda, söz konusu ilaçların ihracatının önlenmesi için ecza depolarının sık sık denetlenmesi, ihraç yasağına uymayan ya da ilaç stoku yapan ecza depolarının bir süreliğine kapatılması, başta ateş düşürücü ve çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere ilaç firmalarındaki ilaç yeterliliğinin kontrol edilmesi gibi bir dizi tedbirin alınmasına karar verilmişti.

Ardından, Plevris, ülkenin karşı karşıya kaldığı ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, Avrupa Birliğinin (AB) sağlıktan sorumlu komiserliğine mektup göndererek, tüm AB ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları ilaç sıkıntısı sorununun çözümü için ülkelerin bir bütün olarak hareket etmeleri gerektiğini savunmuştu.