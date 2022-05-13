Yunanistan'daki geri itmelerle ilgili rapor, uygun düzenlenmediği için geri çekildi - Haberler

Yunanistan Şeffaflık Otoritesinin (NTA), göçmenlerin Ege'de geri itilmeleri konusuna ilişkin bir raporu, uygun şekilde düzenlenmemesi nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Politico'nun haberine göre, 10 Mayıs'ta çevrim içi yayımlanan rapor, soruşturma sırasında bilgisine başvurulanların isimleri ve kişisel bilgilerini gerekli şekilde gizli tutamadı.

NTA, Yunanistan'a yöneltilen, göçmenleri Ege'de geri ittiğine ilişkin suçlamalar konusunda yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını 29 Mart'ta duyurdu.

Raporu bu hafta başında yayımlayan NTA, geri itmelere ilişkin herhangi bir kanıt veya bulguya erişilemediğini öne sürdü.

Rapordaki isimleri soruşturan araştırmacı Phevos Simeonidis, NTA'nın soruşturma çerçevesinde röportaj yaptığı kişilerin yüzde 45'inin polis ya da sahil güvenlik personeli olduğu sonucuna vardı.

Simeonidis, röportaj yapılan 65 kişiden sadece birinin STK temsilcisi, 4'ünün ise göçmen olduğu bulgusuna ulaştı.