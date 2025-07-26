Yunanistan'da Yüksek Sıcaklıklar Yangınlara Neden Oldu

Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden oldu.

Hafta başından bu yana çöl sıcaklarının yaşandığı Yunanistan'da, hava sıcaklığı bazı bölgelerde 45 dereceye kadar ulaştı.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'nın Messinia ilinde yangın çıktı.

Yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi.

Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.