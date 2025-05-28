Yunanistan'da Yeni Sol Parti Üyeleri Akropolis'te Filistin Bayrağı Açtı

Yunanistan'da Yeni Sol Parti Üyeleri Akropolis'te Filistin Bayrağı Açtı
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Yunanistan Parlamentosu'ndaki Yeni Sol Parti üyeleri, Gazze'ye destek amacıyla Akropolis Tapınağı'nda Filistin bayrağı açtı. Eylem sonrası 15 üye gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Yunanistan Parlamentosundaki Yeni Sol Parti üyeleri, başkent Atina'daki tarihi Akropolis Tapınağı'nda Gazze'ye destek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Yeni Sol Parti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla eyleme ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, Filistin ile dayanışma ve barış mücadelesinin bir hak ve sorumluluk olduğu vurgulanarak, "Filistin'de soykırım devam ederken, (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis hükümeti savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu sessizlik ve hoşgörüyle destekliyor. Buna rağmen barış ve ateşkese yönelik hareketler hem uluslararası alanda hem de ülkemizde giderek güçleniyor." ifadelerine yer verildi.

Yeni Sol, Akropolis Tapınağı'nda Filistin bayrağı açma eylemine katılan 15 üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise gözaltı kararına tepki göstererek, Yeni Sol'a destek mesajı yayımladı. Açıklamada, Filistin'e destek amacıyla bayrak açan Yeni Sol üyelerinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu ve bu durumun Yunan halkının duygularıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan Yeni Sol üyeleri gün sonunda serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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