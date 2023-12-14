Yunanistan'da Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, azınlık sorunlarına dikkat çekti

Yunanistan'da Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, azınlık sorunlarına ilgisiz davranan hükümeti eleştirdi ve İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nin bina sorununun çözümü için yeni bir bina yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Zeybek, bütçenin tarım sektörünü desteklemekten uzak olduğunu ifade etti.

Yunanistan'da Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, "Azınlık sorunlarına bu kadar ilgisiz davranan başka bir hükümet olmamıştır" dedi.

Zeybek, 2024 bütçesinin görüşüldüğü Yunan Meclisi'nde yaptığı konuşmada hükümetinin azınlık politikalarını eleştirdi.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin bina sorununun halen devam ettiğini hatırlatan Zeybek, bu sorunun çözümünün ancak yeni bir bina yapılmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Hükümetin, azınlık sorunlarıyla ilgili inisiyatif almak istemediğini ifade eden Zeybek, iktidardaki Yeni Demokrasiyi (ND) azınlık sorunlarına karşı ilgisiz davranmakla suçladı.

Zeybek, "Azınlık haklarına karşı bu kadar otoriter bir şekilde yaklaşan başka bir hükümet olmamıştır. Vatandaşlar arasında eşitsizlikleri artırarak bölücülük yapmıştır" ifadelerini kullanıldı.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Zeybek, bütçenin tarım sektörünü desteklemekten uzak olduğunu kaydetti.