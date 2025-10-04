Yunanistan'da Yeni Randevu Sistemi Sorunlarla Başladı

Yunanistan'da sağlık hizmetlerinde başlatılan yeni elektronik randevu platformunun, ilk iki günde hastaların yalnızca yüzde 40'ının ihtiyaçlarını karşılayabildiği bildirildi.

Yunan basınına konuşan Yunanistan Hastane Hekimleri Federasyonu (OENGE) Genel Sekreteri Panos Papanikolaou, sistemin birinci basamak hizmetlerin eksikliğini açığa çıkardığını belirterek, "Bu randevuların çoğu aile hekimi veya sağlık merkezlerinde karşılanmalıydı. Hastaneler zaten aşırı yük altında." dedi.

Yeni elektronik randevu platformunun, ilk iki günde hastaların yalnızca yüzde 40'ının ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktaran Papanikolaou, özellikle Nikea Devlet Hastanesi'nde doktor açığının ciddi boyutta olduğunu, 3 iç hastalık kliniğinde 30 hekim yerine yalnızca 16 hekimin görev yaptığını ifade etti.

Papanikolaou, doktor sayısındaki eksiklik nedeniyle düzenli poliklinik hizmetlerinin kısıtlandığını söyleyerek, yalnızca acil vakalar ile enfeksiyon ve diyabet hastalarına hizmet verilebildiğini kaydetti.

Sağlık çalışanları, birinci basamak sağlık hizmetleri (kişisel hekim, sağlık merkezleri) güçlendirilmeden yeni sistemin hastanelerdeki yoğunluğu artıracağı uyarısında bulundu.