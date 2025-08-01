Yunanistan'da Yasa Dışı Silah İmalathanesi Bulundu

Yunanistan'ın Korinthos ilindeki bir evde polisin yaptığı aramada 174 silah ve yaklaşık 15 bin 500 fişek bulunduğu bildirildi.

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün sabah saatlerinde Korinthos'ta bir Yunan vatandaşını yasa dışı silah bulundurmak gerekçesiyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin evinde yapılan araştırmada, 174 silah, 15 bin 500'ün üzerinde farklı boyutlarda fişek ile bıçak, kılıç, süngü, susturucu gibi malzemeler ele geçirildi.

Evin çatı katında ise çeşitli kalibrelerdeki fişeklerin imalatı ve doldurulması için tam donanımlı bir imalathane bulundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT ise söz konusu evin emekli bir Hava Kuvvetleri personeline ait olduğunu ileri sürdü.