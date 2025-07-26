Yunanistan'da Yangınlar, Sıcak Hava Durumu Nedeniyle Yayılıyor

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Yunanistan, etkili olan çöl sıcaklıkları nedeniyle çeşitli bölgelerinde yangınlarla boğuşuyor. Bazı yerlerde hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, birçok köy tahliye edildi ve evler tahrip oldu. Yangınlara müdahale sürüyor.

Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden oldu.

Hafta başından bu yana çöl sıcaklarının yaşandığı Yunanistan'da, hava sıcaklığı bazı bölgelerde 45 dereceye kadar ulaştı.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Messinia ve Lakonia illerinde, Girit Adası'nın Hanya ili ile Kozani ilinde yangın çıktı.

Yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi.

Krioneri'de birçok ev yangın nedeniyle tahrip oldu.

Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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