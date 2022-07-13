Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü

Yunanistan'da Sisam Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da Sisam Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam'ın Palaiohori bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.

Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

Rumen pilot kazadan kurtulurken, Sahil Güvenlik Birimlerinin denizden çıkardığı bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Helikopterdekilerden birinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopterle denize düşen 4'üncü görevli için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Sisam Adası Yunanistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title