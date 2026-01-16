Yunanistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 asker gözaltına alındı
Yunanistan'ın Meriç ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında bir askerinde bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel eğitimli köpekler de kullanıldı.
Yunanistan'ın Meriç ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 1'inin asker olduğu bildirildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, sabah erken saatlerde başlayan operasyonda narkotik ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Aramalarda, uyuşturucu tespiti için özel eğitimli köpekler de kullanıldı.
Operasyon kapsamında, Yunan ordusunda "sözleşmeli personel" statüsünde görev yapan 1 askerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Yunan basını, aktif görevde bulunan bir askerin uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesinin, ordudaki disiplin, denetim ve güvenlik mekanizmaları açısından ciddi soru işaretleri doğurduğuna dikkati çekti.