Haberler

Yunanistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 asker gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Meriç ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında bir askerinde bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel eğitimli köpekler de kullanıldı.

Yunanistan'ın Meriç ilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 1'inin asker olduğu bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, sabah erken saatlerde başlayan operasyonda narkotik ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Aramalarda, uyuşturucu tespiti için özel eğitimli köpekler de kullanıldı.

Operasyon kapsamında, Yunan ordusunda "sözleşmeli personel" statüsünde görev yapan 1 askerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Yunan basını, aktif görevde bulunan bir askerin uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesinin, ordudaki disiplin, denetim ve güvenlik mekanizmaları açısından ciddi soru işaretleri doğurduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı