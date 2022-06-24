Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı

"Kalbinin Sesini Dinle 3" isimli filmin çekimleri için Yunanistan'da bulunan oyuncuları taşıyan iki sürat motorunun kaza yaptığı bildirildi.

"Kalbinin Sesini Dinle 3" isimli filmin çekimleri için Yunanistan'da bulunan oyuncuları taşıyan iki sürat motorunun kaza yaptığı bildirildi.

Yunan Sahil Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, toplam 16 kişiyi taşıyan iki sürat motorunun Palaia Fokaia açıklarında çarpıştığı ve yolculardan birinin hafif yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, kimliği belirtilmeyen yaralı yolcunun hastaneye sevk edildiği, diğer 15 yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"Kalbinin Sesini Dinle 3" isimli Amerika-Kanada ortak yapımı romantik komedi türündeki sinema filminin çekimleri için çok sayıda ünlü oyuncu Yunanistan'da bulunuyordu.

İlki 20 yıl önce sinemada seyirciyle buluşan ve yönetmenliğini Joel Zwick'in yaptığı, yapımcılığını Gary Goetzman, Tom Hanks ve Rita Wilson'un üstlendiği filmin başrollerinde Nia Vardalos, John Corbett gibi isimler bulunuyordu.

İkincisi de 2016'da Kirk Jones'un yönetmenliğinde çevrilen filmde, ABD'de yaşayan, geleneklerine bağlı bir Yunan ailenin hayatı anlatılıyordu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title