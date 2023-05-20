Yunanistan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye başladı.

Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, AA muhabirine, tüm seçim görevlilerinin her zaman olduğu gibi bu sürecin de herhangi bir sorun olmadan ve başarılı şekilde tamamlanması hedefiyle uyum içinde çalıştığını söyledi.

Ünal, "Vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmak üzere Başkonsolosluğumuza bekliyoruz." dedi.

Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023