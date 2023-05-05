Yunanistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor

Yunanistan'da, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Yunanistan'da, Türkiye'de ? 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Seçmenler, Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu, Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarına gelerek oylarını kullanıyor.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakin ve huzurlu bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, seçimlerin tamamlanmasının ardından oyların güvenli şekilde Türkiye'ye ulaştırılacağını kaydetti.

Katılım düzeyinden memnun olduklarını dile getiren Gedik, şöyle devam etti:

"Görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve Türkiye yolundayken Selanik'te mola veren vatandaşlarımız da oy kullandılar. Ayrıca oy kullanan vatandaşlarımız Atatürk Evi'ni de ziyaret etme imkanı buldu. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."