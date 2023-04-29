Yunanistan'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Türkiye'nin Yunanistan'da bulunan başkonsolosluklarında, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Türkiye'nin Yunanistan'da bulunan başkonsolosluklarında, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen bulunuyor.

Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 7 Mayıs'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.