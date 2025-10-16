Haberler

Yunanistan'da Türk Kimliğinin Tanınmaması Demokratik Bir Eksiklik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epohi gazetesinin analizine göre, Batı Trakya'daki Türklerin kimliklerinin tanınmaması, yalnızca bir azınlık meselesi değil, Yunanistan demokrasisi için de önemli bir eksikliktir. Türk kimliğini ifade etme hakkının kısıtlanması, bölgedeki güvensizliği artırmakta ve çözümün ülkenin demokratik olgunluğu açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Yunanistan'da yayımlanan Epohi gazetesi, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin kimliklerinin tanınmamasının yalnızca bir azınlık meselesi olmadığını, aynı zamanda Yunanistan demokrasisi açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirildiğini yazdı.

Gazeteci Stamatis Sakellion tarafından kaleme alınan analizde, Türk kimliğinin Yunan devleti tarafından tanınmamasının azınlık mensuplarında "açık bir yara" bıraktığı ifade edildi.

Haberde, Batı Trakya'daki Türk azınlık mensuplarının bireysel olarak kendilerini "Türk" olarak tanımlayabildikleri ancak bu kimliğin toplu şekilde ifade edilmesine hala izin verilmediği hatırlatıldı.

Bu durumun, Lozan Antlaşması'nda yer alan "Müslüman" tanımına dayandırıldığı ancak söz konusu ifadenin tarihsel olarak dini temelli olduğu ve günümüz koşullarında kimliğin tanınmamasına gerekçe oluşturamayacağı vurgulandı.

Kimlik konusundaki kısıtlamaların azınlık mensuplarının günlük yaşamını ve örgütlenme haklarını dolaylı biçimde etkilediğinin altı çizilen analizde, bu uygulamaların bölgede uzun yıllardır süren bir "güvensizlik duygusunu" beslediğine dikkati çekildi.

Gazete, "Bu meselenin çözülmesi, yalnızca Batı Trakya'daki bir topluluğun değil, aynı zamanda ülkenin demokratik olgunluğunun da göstergesi olacak." ifadesine yer verdi.

Yunanistan, Türk kimliğini inkar ediyor

Lozan Barış Antlaşması, Batı Trakya'daki Türk varlığını fiilen tanıyan hükümler içermesine rağmen Yunanistan hükümeti, Türk azınlık ifadesinin antlaşma metninde yer almadığını ileri sürerek azınlığın etnik kimliğini tanımıyor.

Lozan Barış Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" başlıklı maddelerinde, "Müslüman" tabiri geçse de antlaşmanın diğer hükümlerinde yer alan "Türk" ifadesi ve konferans tutanaklarında yapılan beyanlar, mübadele dışında bırakılan Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının Türk olduklarını açıkça ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.