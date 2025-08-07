Yunanistan'da Turistik Adalarda Sağlık Personeli Eksikliği Büyüyor

Yunanistan'ın turistik adalarında sağlık personeli eksikliği, yaz sezonunda artan turist nüfusuyla birlikte ciddi boyutlara ulaştı.

Yunan Devlet Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) tarafından yapılan açıklamada, özellikle turizm döneminde büyük nüfus artışı yaşayan adalarda sağlık sisteminin ciddi baskı altında olduğu belirtildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığının sunduğu mali teşviklere rağmen birçok bölgede hekim kadrolarının doldurulamadığı ifade edildi.

Açıklamada, Kiklad Adaları'nın en büyüğü olan Nakşa'da yalnızca bir anestezi uzmanının görev yaptığı ve bu nedenle ortopedi dışındaki ameliyatların gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Kefalonya Adası'nda mevcut iki anestezi uzmanından birinin yıl sonuna kadar görevden ayrılmayı planladığı, aynı hastanedeki 5 yataklı modern yoğun bakım ünitesinin ise personel eksikliği nedeniyle kapalı kaldığı bildirildi.

POEDIN Başkanı Mihalis Yannakos, mevcut tabloyu değerlendirirken, Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan mali teşviklerin yeterli olmadığını söyledi.

Yannakos, "Sağlık sisteminin yeniden yapılanması gerekiyor." dedi.