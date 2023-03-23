Yunanistan'da Tren Seferleri 57 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Kazanın Ardından Yeniden Başladı

ATİNA, 23 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'da yolcu ve yük treni seferleri, ülkenin iç kesimlerinde meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazadan üç hafta sonra Çarşamba günü kademeli olarak yeniden başladı.

ATİNA, 23 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'da yolcu ve yük treni seferleri, ülkenin iç kesimlerinde meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazadan üç hafta sonra Çarşamba günü kademeli olarak yeniden başladı.

Yunan ulusal yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Demiryolları Kurumu'nun (OSE) geçici CEO'su Panagiotis Terezakis, Atina'nın merkez tren istasyonundan ilk trenin hareket etmesinin ardından yaptığı açıklamada, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesinin ardından demiryolu seferlerinin Nisan'da eski haline döneceğini söyledi.

Terezakis, "Demiryolunun en çevreci ulaşım şekli olduğu göz önüne alındığında, yolcuların güvenini yeniden kazanmak için mümkün olan her şeyi insana yakışır şekilde yapacağız" dedi.

Yunanistan hükümeti, 28 Şubat'ta bir yolcu treninin bir yük treniyle kafa kafaya çarpışmasının nedenlerinin derinlemesine araştırılacağına ve demiryolu ağının iyileştirileceğine söz vermişti.

Terezakis, modern güvenlik sistemleri kurulana kadar, trenlerin demiryolu ağının belirli bölümlerinde daha düşük hızlarda çalışacağını ve personel sayısının artırılacağını söyledi.

Atina'nın merkez tren istasyonunun şefi Ioannis Kokkinakis Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Her istasyonda) iki istasyon şefi ve her trende iki makinist olacak" dedi.

Kazanın meydana geldiği gece, en yakın tren istasyonunda sadece bir istasyon şefi görev yapıyordu. Söz konusu istasyon şefi ve üç demiryolu işçisi "ihmal suretiyle adam öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya.

Yunanistan Ticaret ve Girişimcilik Konfederasyonu (ESEE) Başkanı Giorgos Karanikas, Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yük trenlerinin faaliyetlerinin askıya alınmasının şu ana kadar Yunan işletmeleri için önemli sorunlara yol açmadığını ancak güvenli ve güvenilir bir demiryolu ağının işletilmesinin kritik önem taşıdığını söyledi.

Yunanistan'ın limanları ile Avrupa'nın kilit pazarları arasındaki demiryolu bağlantısının elzem olduğunu dile getiren Karanikas, bunun mallar için en uygun maliyetli taşıma şekli olduğunu belirtti.