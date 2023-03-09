Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar Sürüyor Güncel Haberler ATİNA, 9 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimlerinde geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından Yunanistan hükümeti Çarşamba günü demiryolu sisteminin güvenliğini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem duyurdu. Protestocular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösteride çevik kuvvet polisiyle çatışıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) ATİNA, 9 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimlerinde geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından Yunanistan hükümeti Çarşamba günü demiryolu sisteminin güvenliğini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem duyurdu. Yaşanan trajedi üzerine yine Çarşamba günü, işçi sendikaları ülke çapında 24 saatlik grev çağrısı yaparken, binlerce protestocu başkent Atina'da ve ülkenin dört bir yanındaki diğer şehirlerde sokaklara döküldü. Bir protestocu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamento önünde düzenlenen gösteride çevik kuvvet polisiyle çatışıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) Yunanistan'ın başkenti Atina'daki gösteriye katılan müzisyenler, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) Protestocular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamentonun önünde düzenlenen gösteride çevik kuvvet polisiyle çatışıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) Protestocular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösteride sloganlar atıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yunanistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar Sürüyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.