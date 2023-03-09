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Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar Sürüyor

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Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar Sürüyor

ATİNA, 9 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimlerinde geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından Yunanistan hükümeti Çarşamba günü demiryolu sisteminin güvenliğini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem duyurdu.

Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar SürüyorProtestocular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösteride çevik kuvvet polisiyle çatışıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

ATİNA, 9 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimlerinde geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından Yunanistan hükümeti Çarşamba günü demiryolu sisteminin güvenliğini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem duyurdu. Yaşanan trajedi üzerine yine Çarşamba günü, işçi sendikaları ülke çapında 24 saatlik grev çağrısı yaparken, binlerce protestocu başkent Atina'da ve ülkenin dört bir yanındaki diğer şehirlerde sokaklara döküldü.

Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar SürüyorBir protestocu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamento önünde düzenlenen gösteride çevik kuvvet polisiyle çatışıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar SürüyorYunanistan'ın başkenti Atina'daki gösteriye katılan müzisyenler, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar SürüyorProtestocular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamentonun önünde düzenlenen gösteride çevik kuvvet polisiyle çatışıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar SürüyorProtestocular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösteride sloganlar atıyor, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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