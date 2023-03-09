Yunanistan'da Tren Kazasının Ardından Protestolar Sürüyor
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ATİNA, 9 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimlerinde geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından Yunanistan hükümeti Çarşamba günü demiryolu sisteminin güvenliğini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem duyurdu.
ATİNA, 9 Mart (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimlerinde geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından Yunanistan hükümeti Çarşamba günü demiryolu sisteminin güvenliğini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem duyurdu. Yaşanan trajedi üzerine yine Çarşamba günü, işçi sendikaları ülke çapında 24 saatlik grev çağrısı yaparken, binlerce protestocu başkent Atina'da ve ülkenin dört bir yanındaki diğer şehirlerde sokaklara döküldü.
Kaynak: Xinhua / Güncel