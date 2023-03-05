Yunanistan'da tren kazasında ölenler için eylem yapıldı

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başkent Atina'da eylem yapıldı.

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda düzenlenen eylemde hayatını kaybedenler anıldı.

Eylem sırasında bir grup gösterici ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Öte yandan Larisa'nın 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde salı gecesi meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından, demir yolları çalışanlarının, alt yapı ve güvenlik tedbirlerindeki eksikliklere dikkati çekmek için perşembe başlattığı grev bugün de sürdü.

Metro çalışanları da bugün greve giderek demir yolları çalışanlarına destek verdi.