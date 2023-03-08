Yunanistan'da tren kazası sonrası genel grev

Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasını protesto eden demiryolu işçilerinin düzenlediği greve bugün doktor, öğretmen ve otobüs şoförleri de katılıyor.

Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasını protesto eden demiryolu işçilerinin düzenlediği greve bugün doktor, öğretmen ve otobüs şoförleri de katılıyor. Yunanistan'da ülke tarihinin en ağır demiryolu faciası olarak kayıtlara geçen tren kazasının yol açtığı öfke dinmiyor.

28 Şubat'ta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından greve giden demiryolu işçilerinin eylemine bugün doktorlar, öğretmenler, otobüs şoförleri ve feribot çalışanları da katılıyor.

Demiryolu işçileri, güvenlik protokollerinin geliştirilmesi yönündeki taleplerinin yıllardır dikkate alınmadığını belirtiyor.

Yunanistan'da üç gün ulusal yas ilan edilmesine neden olan kaza, aynı rayda giden yüksek hızlı bir yolcu treniyle bir yük treninin Larisa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti. Yaklaşık 350 kişi taşıyan yolcu treni, Atina'dan Selanik'e gidiyordu. Kazada ağır yaralanan 14 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, hatasını kabul eden bir istasyon şefi taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Ancak kamuoyu, demiryolu ağının onlarca yıldır kötü yönetildiği ve gerekli güvenlik reformları yapılmadığı gerekçesiyle hükümete tepkili.

Yunanistan Ulaştırma Bakanı kaza nedeniyle 1 Mart'ta istifa etmişti. Kazada ölenlerin ailelerinden özür dileyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise bu meselenin özüne inerek sorunu çözme sözü vermişti. Ancak Mitsotakis'in kazayı "insan hatasına" bağlaması tepkilere neden olmuştu.

Protesto gösterileri

Grevin yanı sıra bugün başkent Atina'daki parlamento binasının önünde geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenmesi de bekleniyor.

Kazanın ardından Atina ve Selanik kentlerindeki protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri çatışmıştı.

Atina'da geçen Pazar günü 10 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride gökyüzüne siyah balonlar bırakılmıştı.