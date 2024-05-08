Yunanistan'da Tarihi Kilise Kundaklandı
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Halkidiki'nin Vrastama bölgesinde tarihi bir kilisenin kundaklandığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayda kasten yangın çıkarmaktan 1 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Halkidiki'nin Vrastama bölgesinde tarihi bir kilisenin kundaklandığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Yunan basınında çıkan haberlerde, dün yaşanan olayda kasten yangın çıkarmaktan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yaklaşık 156 yıllık olduğu belirtilen kilisenin, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Gözaltında bulunan zanlının hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.